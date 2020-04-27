Факты ICTV — Выпуск 15:45 (27.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине количество инфицированных коронавирусом за сутки уменьшилась; на передовой сегодня двое раненых; скандал в киевской власти. Мэр уволил своего заместителя за нападение на полицейского; в инфекционных отделениях больным нечего есть. При этом пациентов даже не выпускают в магазин.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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