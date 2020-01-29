Факты ICTV – Выпуск 18:45 (29.01.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пик коронавируса в Китае ожидают за 10 дней, последние сводки с фронта эпидемии; Кабмин уволил руководителя Укрзализныци, назначил новую руководительницу Госкино и рассказал о новой формуле цены на газ; закон Савченко хоть и отменили, но на свободу вышло немало преступников.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2020-01-29
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