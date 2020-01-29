Факти ICTV – Випуск 18:45 (29.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: пік коронавірусу в Китаї очікують за 10 днів, останні зведення з фронту епідемії; Кабмін звільнив очільника Укрзалізниці, призначив нову керівницю Держкіно і розказав про нову формулу ціни за газ; закон Савченко хоч і скасували, та на волю вийшло немало злочинців.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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