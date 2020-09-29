Факты ICTV — Выпуск 18:45 (29.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина провожала в последний путь одного из курсантов, погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом; в Италии продолжается апелляция по делу украинского нацгвардийца Виталия Маркива; на Закарпатье наконец отремонтировали важный туристический путь; цифры по коронавирусу в Украине снова близки к рекордным; в Нагорном Карабахе применили авиацию и тяжелую артиллерию; депутаты пытались изменить избирательный кодекс.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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