Факти ICTV – Випуск 18:45 (29.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна проводжала в останній путь одного з курсантів, який загинув в авіакатастрофі під Чугуєвом; в Італії триває апеляція у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа; на Закарпатті нарешті відремонтували важливий туристичний шлях; цифри по коронавірус в Україні знову близькі до рекордних; у Нагірному Карабаху застосували авіацію і важку артилерію; депутати намагалися змінити виборчий кодекс.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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