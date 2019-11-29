Факты ICTV – Выпуск 18:45 (29.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинские снайперы теперь хорошо обучены и с оборудованием на миллион; в Украине на 25% больше аварий с пьяными водителями. Какие наказания будут с нового года; в Словакии погибли двое наших альпинистов; стрельба в центре Лондона; в Украине идут новые штаммы гриппа.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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