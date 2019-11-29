Факти ICTV – Випуск 18:45 (29.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українські снайпери тепер добре навчені і з обладнанням на мільйон; в Україні на 25% більше аварій з п’яними водіями. Які покарання будуть з нового року; у Словаччині загинули двоє наших альпіністів; стрілянина у центрі Лондона; в Україну сунуть нові штами грипу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.