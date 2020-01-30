Факты ICTV – Выпуск 18:45 (30.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: самолет привез из Китая в Киев 158 туристов, отдыхавших на китайском острове Хайнань; в Харькове снова тестировали качество брони для БТРов; в правительстве назвали 30 крупнейших государственных предприятий, которые задолжали тысячам людей почти 3 млрд грн.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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