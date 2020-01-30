Факти ICTV – Випуск 18:45 (30.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: літак привіз з Китаю до Києва 158 туристів, які відпочивали на китайському острові Хайнань; у Харкові знову тестували якість броні для БТРів; в уряді назвали 30 найбільших державних підприємств, які заборгували тисячам людей майже 3 млрд грн.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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