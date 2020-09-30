Факты ICTV — Выпуск 18:45 (30.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине два рекорда по коронавируса; Президент исключил Фокина с Трехсторонней контактной группы за скандальных заявлений; в расследовании авиакатастрофы Аy-26 раздаются первые заявления; Украинские машиностроители в ожидании закона о локализации; Украина накрыли мощные ливни и шквальные ветры, и уже наделали беды.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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