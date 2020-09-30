Факти ICTV – Випуск 18:45 (30.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні два рекорди по коронавірусу; Президент виключив Фокіна з Тристоронньої контактної групи через скандальні заяви; у розслідуванні авіакатастрофи Ан-26 лунають перші заяви; українські машинобудівники в очікуванні закону про локалізацію; Україну накрили потужні зливи і шквальні вітри, і вже наробили лиха.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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