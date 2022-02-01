Факты ICTV — Выпуск 18:45 (01.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве британский премьер Борис Джонсон; президент в присутствии депутатов подписал указы об увеличении количества войска до 100 тыс.; Дания отменила все карантинные ограничения благодаря высокому уровню вакцинации; как коронавирус оказал влияние на эпидемию туберкулеза и почему закрывают диспансеры.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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