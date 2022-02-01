Факти ICTV — Випуск 18:45 (01.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Києві британський прем’єр Борис Джонсон; президент у присутності депутатів підписав укази збільшення кількості війська до 100 тис.; Данія скасувала всі карантинні обмеження завдяки високому рівню вакцинації; як коронавірус вплинув на епідемію туберкульозу і чому закривають диспансери.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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