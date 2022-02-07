Факты ICTV — Выпуск 18:45 (07.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине снизили срок самоизоляции при коронавирусе; украинцы бросились массово покупать оружие; как воспользоваться европротоколом и не создать пробку из-за мелкой аварии, почему привычная для Европы процедура так непопулярна у украинцев; теплонасосы начинают устанавливать ответственные ОСМД в Киеве.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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