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Факти ICTV — Випуск 18:45 (07.02.2022)

Олена Фроляк

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні зменшили термін самоізоляції при коронавірусі; українці кинулись масово купляти зброю; як скористатись європротоколом і не створити затор через дрібну аварію, чому звична для Європи процедура така непопулярна в українців; теплонасоси починають встановлювати відповідальні ОСББ у Києві.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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