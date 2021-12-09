Факты ICTV — Выпуск 18:45 (09.12.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.12.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: международная система Swift. Почему ее отключение сравнивают с применением ядерного оружия и действительно ли она заставит Россию остановиться; не вакцинированный — остался без работы. Какие профессии с сегодняшнего дня под запретом для непривитых в Украине; 100 тыс. долларов за первую премию и 20 тыс. трем победителям. Художественный Оскар в Украине был раздан в PinchukArtCentre.

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