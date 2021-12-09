Факти ICTV — Випуск 18:45 (09.12.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.12.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: міжнародна система Swift. Чому її відключення порівнюють із застосуванням ядерної зброї та чи справді вона змусить Росію зупинитися; не вакцинований – лишився без роботи. Які професії від сьогодні під забороною для нещеплених в Україні; 100 тис. доларів за першу премію і 20 тис. іншим трьом переможцям. Мистецький Оскар в Україні роздали в PinchukArtCentre.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.
2021-12-09
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