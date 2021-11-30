Факты ICTV — Выпуск 18:45 (30.11.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: каждый день новый антиукраинский жест от Лукашенко — ныне называет Крым российским и даже своим; гибридная война России – как работают ботофермы и интернет-агитаторы; теплый пол и замена котла – как уменьшить коммунальные платежки; в Киеве начинают устанавливать новогоднюю елку.

Смотрите также выпуск фактов ICTV за 15:45.

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