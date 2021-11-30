Факти ICTV — Випуск 18:45 (30.11.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.11.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: щодня нові антиукраїнські перли від Лукашенка – нині називає Крим російським і навіть своїм; гібридна війна Росії – як працюють ботоферми та інтернет-агітатори; тепла підлога та заміна котла – як зменшити комунальні платіжки; в Києві починають встановлювати новорічну ялинку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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