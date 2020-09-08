Факты ICTV — Выпуск 21:05 (08.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новых больных коронавирусом за последние сутки 2400; нашлась белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, которая была похищена 7 сентября; неизвестные избили кремлевского экс-политзаключенного Владимира Балуха; двое украинских бойцов подорвались на противопехотной мине на Донбассе.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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