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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (01.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: запрет на использование пластиковых пакетов. Какие пакеты нельзя использовать и когда закон вступит в действие; стоит ли украинским водителями ждать недостатка горючего; фотофиксация нарушений ПДД. Уменьшилось ли количество аварий; капризы погоды. Каким будет лето в Украине в этом году.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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