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Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на (01.06.2021). У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: заборона на використання пластикових пакетів. Які саме пакети не можна використовувати і коли закон вступить в дію; чи варто українським водіями очікувати нестачі пального; фотофіксація порушень ПДР. Чи зменшилася кількість аварій; примхи погоди. Яким буде літо в Україні цього року.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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