Факты ICTV — Выпуск 21:10 (03.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент наложит вето на внесенный им же законопроект о лжи в декларациях; напряжение в отношениях уменьшает потенциал торговли, экономики Украины и Беларуси не досчитаются многих нулей; в условиях пандемии украинцы могут поехать в 107 стран мира, летние маршруты расширила нам Хорватия, ослабив требования к туристам; харьковские синхронистки с триумфом вернулись с чемпионата Европы, теперь готовятся к Олимпиаде в Токио и настроены на победу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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