Факти ICTV – Випуск 21:10 (03.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент накладе вето на внесений ним же законопроект про брехню в деклараціях; напруга у відносинах зменшує потенціал торгівлі, економіки України та Білорусі не дорахуються багатьох нулів; в умовах пандемії українці можуть поїхати у 107 країн світу, літні маршрути розширила нам Хорватія, послабивши вимоги до туристів; харківські синхроністки з тріумфом повернулися з чемпіонату Європи, тепер готуються до Олімпіади в Токіо і налаштовані на перемогу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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