Факты ICTV – Выпуск 21:10 (03.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: руководителя ГБР Романа Трубу уволила Верховная Рада; юбилейный саммит НАТО, Трамп с Макроном провели публичную перепалку; Александра Онищенко задержали в Германии; почему люди покупают дешевое пойло, понимая, что от него можно умереть.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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