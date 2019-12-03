Факти ICTV – Випуск 21:10 (03.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: керівника ДБР Романа Трубу звільнила Верховна Рада; ювілейний саміт НАТО, Трамп з Макроном провели публічну перепалку; Олександра Онищенка затримали в Німеччині; чому люди купують дешеве пійло, розуміючи, що від нього можна померти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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