Факты ICTV – Выпуск 21:10 (04.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пожар в Одесском колледже, погибла студентка, еще двое в тяжелом состоянии; суд над убийцами ребенка и кого подозревает отец Вячеслав Соболев; Берлин высылает из страны двух сотрудников посольства России.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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