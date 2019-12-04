Факти ICTV – Випуск 21:10 (04.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: пожежа в Одеському коледжі, загинула студентка, ще двоє у важкому стані; суд над убивцями дитини та кого підозрює батько В’ячеслав Соболєв; Берлін висилає з країни двох працівників посольства Росії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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