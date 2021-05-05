Факты ICTV — Выпуск 21:10 (05.05.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: прицельный обстрел боевиками больницы в Красногоровке, где под кислородом лежат больные коронавирусом; столичная хрущевка. Трещины в стенах, фундамент проседает и сплошной грибок в подъезде; истории семей, которые годами ждут своих родных и верят, что когда-нибудь найдут.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2021-05-05
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