Факты ICTV — Выпуск 21:10 (05.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: прицельный обстрел боевиками больницы в Красногоровке, где под кислородом лежат больные коронавирусом; столичная хрущевка. Трещины в стенах, фундамент проседает и сплошной грибок в подъезде; истории семей, которые годами ждут своих родных и верят, что когда-нибудь найдут.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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