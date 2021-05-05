Факти ICTV – Випуск 21:10 (05.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: прицільний обстріл бойовиками лікарні в Красногорівці, де під киснем лежать хворі на коронавірус; столична хрущовка. Тріщини у стінах, фундамент, що просідає та суцільний грибок у під’їзді; історії сімей, що роками чекають своїх рідних і вірять, що колись таки знайдуть.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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