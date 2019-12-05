Факты ICTV – Выпуск 21:10 (05.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ужасные подробности и последствия пожара в Одессе; 25 лет Будапештскому меморандуму, почему гарантии не помешали российской агрессии; что умеет и от чего защищает умный дом; на Харьковщине учителя сами заготавливают дрова для отопления школ.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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