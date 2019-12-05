Факти ICTV – Випуск 21:10 (05.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: жахливі подробиці та наслідки пожежі в Одесі; 25 років Будапештському меморандуму, чому гарантії не стали на заваді російській агресії; що вміє та від чого захищає розумний дім; на Харківщині вчителі самі заготовляють дрова для опалення шкіл.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.