Факты ICTV — Выпуск 21:10 (06.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве. Встреча с президентом и премьер-министром Украины и эксклюзивное интервью Фактам ICTV; как армейцы совершенствуют свои умения и оттачивают мастерство на полигоне; асбест — материал, который давно запрещен в Европе и Штатах, а у нас его еще используют в строительстве.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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