Факти ICTV – Випуск 21:10 (06.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві. Зустріч з президентом та прем’єр міністром України та ексклюзивне інтерв’ю Фактам ICTV; як армійці вдосконалюють свої вміння та відточують майстерність на полігоні; азбест – матеріал, який давно заборонений у Європі та Штатах, а у нас його досі використовують у будівництві.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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