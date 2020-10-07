Факты ICTV — Выпуск 21:10 (07.10.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: заполненные больницы, нехватка препаратов, персонала и десятки умерших ежедневно; что стало причиной гибели 26 молодых ребят во время тренировочного полета Ан-26; каким образом нас пытаются подкупить перед выборами; как доказать отсутствие задолженности за коммунальные услуги, если тепловики уже решили, что вы им должны.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2020-10-07
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