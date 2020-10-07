Факти ICTV – Випуск 21:10 (07.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: заповнені лікарні, брак препаратів та персоналу і десятки померлих щодня; що стало причиною загибелі 26 молодих хлопців під час тренувального польоту Ан-26; в який спосіб нас намагаються підкупити перед виборами; як довести відсутність заборгованості за комунальні послуги, якщо тепловики вже вирішили, що ви їм винні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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