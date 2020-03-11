Факты ICTV — Выпуск 21:10 (11.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пандемию коронавируса в мире объявила ВОЗ; в Украине объявили карантин на три недели, какие меры будут ограничивать, куда ходить нельзя и кто будет контролировать выполнение; пять дней в неделю под землей и на изношенном оборудовании, в каких условиях работают шахтеры на Львовщине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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