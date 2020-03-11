Факти ICTV – Випуск 21:10 (11.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: пандемію коронавірусу в світі оголосила ВООЗ; в Україні оголосили карантин на три тижні, які заходи обмежуватимуть, куди ходити не можна і хто контролюватиме виконання; п’ять днів на тиждень під землею та на зношеному устаткуванні, в яких умовах працюють шахтарі на Львівщині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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