Факты ICTV — Выпуск 21:10 (12.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус распространяется в Украине, зарегистрированы новые два случая заболевания; Европа и США закрывают границы, вводят жесткий режим изоляции и отменяют все массовые мероприятия; что такое пандемия и почему не стоит поддаваться общей панике; что делает Нацбанк, чтобы остановить падение национальной валюты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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