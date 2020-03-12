Факты ICTV — Выпуск 21:10 (12.03.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус распространяется в Украине, зарегистрированы новые два случая заболевания; Европа и США закрывают границы, вводят жесткий режим изоляции и отменяют все массовые мероприятия; что такое пандемия и почему не стоит поддаваться общей панике; что делает Нацбанк, чтобы остановить падение национальной валюты.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2020-03-12
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