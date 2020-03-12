Факти ICTV – Випуск 21:10 (12.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус поширюється в Україні, зареєстровано нові два випадки захворювання; Європа та США закривають кордони, вводять жорсткий режим ізоляції та скасовують всі масові заходи; що таке пандемія і чому не варто піддаватися загальній паніці; що робить Нацбанк, аби зупинити падіння національної валюти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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