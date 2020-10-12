Факты ICTV — Выпуск 21:10 (12.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине с официальным визитом президент Польши Анджей Дуда; Евросоюз готов ввести персональные санкции в отношении Лукашенко, в то же время белорусские силовики готовы стрелять в протестующих; куда потратили миллиарды из коронавирусного фонда и почему так нужные медицине деньги закатали в асфальт.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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