Факти ICTV – Випуск 21:10 (12.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні з офіційним візитом президент Польщі Анджей Дуда; Євросоюз готовий запровадити персональні санкції щодо Лукашенка, в той же час білоруські силовики готові стріляти в протестувальників; куди витратили мільярди з коронавірусного фонду і чому такі потрібні медицині гроші закатали в асфальт.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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