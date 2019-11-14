Факты ICTV – Выпуск 21:10 (14.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада приняла бюджет 2020, однако оппозиция документ критикует; в Украине хотят сократить 18 тыс. госслужащих; в Одесской области из-за оползней дома буквально падают в пропасть, а власть годами не проводит укрепления.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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