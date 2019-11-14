Факти ICTV – Випуск 21:10 (14.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада ухвалила бюджет 2020, проте опозиція документ критикує; в Україні хочуть скоротити 18 тис. держслужбовців; в Одеській області через зсуви ґрунту будинки буквально падають у прірву, а влада роками не проводить укріплення.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.