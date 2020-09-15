Факты ICTV — Выпуск 21:10 (15.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине количество инфицированных снова приближается к 3 тыс., в Харькове же подтвердили, что Кернес инфицирован; Верховная Рада приняла позицию по Беларуси и заслушала отчет генпрокурора о резонансных делах; Конституционный суд рассматривает законность Фонда гарантирования вкладов; хасиды пытаются пробраться в Украину через Беларусь.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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