Факти ICTV – Випуск 21:10 (15.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні кількість інфікованих знову наближається до 3 тис., у Харкові ж підтвердили, що Кернес інфікований; Верховна Рада ухвалила позицію щодо Білорусі і заслухала звіт Генпрокурора про резонансні справи; Конституційний суд розглядає законність Фонду гарантування вкладів; хасиди намагаються пробратись в Україну через Білорусь.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.