Факты ICTV — Выпуск 21:10 (17.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первая победа украинской сборной на Чемпионате Европы по футболу; Илья Кива и Николай Тищенко подрались из-за закона о независимости Национального совета телевидения и радиовещания; по делу о организаторов нападения на Екатерину Гандзюк завершено исследование письменных доказательств.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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