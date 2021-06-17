Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Факти. Випуски
Андрій Майдан |

Факти ICTV – Випуск 21:10 (17.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перша перемога української збірної на Чемпіонаті Європи з футболу; Ілля Кива та Микола Тищенко побилися через закон про незалежність Національної ради телебачення і радіомовлення; у справі щодо організаторів нападу на Катерину Гандзюк завершено дослідження письмових доказів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт 18:45 (17.06.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (17.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (17.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (17.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (17.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (17.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (17.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (17.06.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (17.06.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (17.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (16.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (16.06.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (16.06.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (16.06.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка