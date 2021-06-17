Факти ICTV – Випуск 21:10 (17.06.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перша перемога української збірної на Чемпіонаті Європи з футболу; Ілля Кива та Микола Тищенко побилися через закон про незалежність Національної ради телебачення і радіомовлення; у справі щодо організаторів нападу на Катерину Гандзюк завершено дослідження письмових доказів.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2021-06-17
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