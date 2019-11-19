Факты ICTV – Выпуск 21:10 (19.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Высший антикоррупционный суд начал рассматривать дело экс-главы фискальной службы Насирова; в США продолжают слушать свидетелей по делу об импичменте Трампу; Украина покупает у Франции 20 скоростных катеров на выгодных условиях.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45

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