Факти ICTV – Випуск 21:10 (19.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Вищий антикорупційний суд почав розглядати справу екс-глави фіскальної служби Насірова; у США продовжують слухати свідків у справі про імпічмент Трампу; Україна купує у Франції 20 швидкісних катерів на вигідних умовах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.